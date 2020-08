WTA Cincinnati – Naomi Osaka fa dietrofront: la giapponese torna in campo dopo il ritiro per protesta (Di venerdì 28 agosto 2020) Naomi Osaka ha cambiato idea: dopo l’annuncio del ritiro dal torneo WTA di Cincinnati per protestare contro il caso Blake, la tennista giapponese numero 10 al mondo ha deciso di scendere in campo per giocare la sua semifinale contro Elise Mertens. Al Bello/Getty Images“Come sapete, ieri mi sono ritirata dal torneo per sostenere la lotta contro l’ingiustizia razziale e la continua violenza della polizia. Ero (e sono) pronta a dare il match alla mia avversaria. Tuttavia, dopo il mio annuncio e le ampie consultazioni con il WTA Women’s Circuit e l’American Tennis Federation (USTA), ho accettato di giocare domani. Hanno proposto di rinviare tutte le partite a domani e questo porta attenzione al ... Leggi su sportfair

Dragao_Prono : RT @Dragao_Prono: WTA Cincinnati ???? ??28/08 •Osaka ???? @1.65 Analyse ?? ?? si tu suis #Teamparieur #Teamparieurs #Atp #CInCyTENNIS h… - locks_daily : WTA Cincinnati ??: Osaka OVER 21 games 3.5u - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ?Waiting for... chi vorreste vedere in finale a Cincinnati? #CincyTennis #ATP #WTA - BETTENNIS_ : ?????? ATP/WTA Cincinnati STAKE ???(200€) ?? 2-0 Mertens E. NO x Tsitsipas S. WIN (2.00) #TeamParieur - InteBNLdItalia : ?Waiting for... chi vorreste vedere in finale a Cincinnati? #CincyTennis #ATP #WTA -