“Vedere la Santanché che balla…”. Sallusti apre il caso con la ex. Pitonessa al veleno, risposta a bruciapelo (Di venerdì 28 agosto 2020) I contagi da coronavirus al Billionaire stanno diventando un vero e proprio caso, tanto che ora viene tirata in mezzo anche Daniela Santanchè. Ad accusare la senatrice di Fratelli d'Italia, nonché social del club Twiga di Marina di Pietrasanta (Toscana), proprio l'ex compagno Alessandro Sallusti. Il direttore del Giornale, in un editoriale a ridosso di una serata nel locale, scriveva così: "Vedere un video della senatrice Daniela Santanchè di Fratelli d'Italia che balla in pista senza mascherina invitando i ragazzi a fare altrettanto e a ribellarsi ai divieti, mi lascia perplesso. Parla da proprietaria di discoteche che deve salvare il fatturato della sua azienda o da senatrice che dovrebbe avere a cuore i giovani italiani che rischiano una brutta malattia?". Una frecciatina che non è ... Leggi su liberoquotidiano

AlbanoKK7 : @GiorgiaMeloni Ma finitela... Andate a vedere cosa ha combinato la Santanche al Twiga con Nek ospite e assembrament… - MPetrochenko : @tpi @stanzaselvaggia @DSantanche Al massimo si infiammerà la prostata a qualcuno. Vedere ballare la santanchè fa venire anche l'orchite. - nikdek1 : @Adnkronos #Briatore ,”datore di lavoro” nonché “preposto” alla tutela della sicurezza dei suoi dipendenti e client… - el__cantero : Ma vuoi vedere che alla fine la Santanchè e la Ferrari avevano ragione? #Prostatite #Briatore #Santanché… - ilvalentini : @paola_zadra Sembra che la #Santanche faccia parte fondamentale del trial. L'hanno precettata per compiere l'atto d… -

