Uomini e donne inizia il 7 settembre e unisce trono classico e over (Di venerdì 28 agosto 2020) Se da una parte c'è il rinnovamento dello studio (anche per garantire il rispetto delle regole anti-Covid), dall'altra c'è il ritorno al passato con il trono unico. Uomini e donne, che inizierà un po' in anticipo rispetto al consueto, ossia lunedì 7 settembre (non una bellissima notizia per Serena Bortone che debutterà su Rai1 in quella data con Oggi è un altro giorno), non prevederà più la divisione tra trono classico e trono over, ma un unica versione, come accadeva, per intenderci, ai tempi di Costantino Vitagliano. Ecco come l'ufficio stampa del programma di Canale 5 ha lanciato la 'novità':I ragazzi più giovani si mettono in gioco accanto all’esperienza e alla simpatia di ... Leggi su blogo

trash_italiano : ?? Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna il 7 Settembre! - TizianaFerrario : ed ecco la statua sulle 3 sufragette inaugurata a Centra Park.L'unica dedicata a delle donne nel parco dove c'è ne… - Maumol : La parità di remunerazione non può essere messa in discussione. Non ci possono essere dei lavori dove una donna vie… - andreastabene_ : Mi spiace molto che le vacanze a scrocco dei residui di uomini e donne siano rovinate dal covid. Pensa che io non l… - FedericoBaglivo : Per la popolazione locale è impensabile che due uomini possano convivere senza essere sposati, con delle donne. Per… -