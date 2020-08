Taylor Mega ancheggia in perizoma e accende le fantasie dei follower (Di venerdì 28 agosto 2020) Taylor Mega che sale le scale in bikini è una visione. perizoma rosso e reggiseno in tinta, ancheggia sinuosa sfoggiando un fondoschiena da 10 e lode. Gioca con i capelli e si muove con grazia e malizia, lasciando esplodere il suo sex appeal uno scalino dopo l’altro. Poi si gira e lancia sguardi di fuoco ai follower, accendendo le loro fantasie. Da vera maestra di provocazione, Taylor non lascia nulla al caso. Incanta con la schiena rivolta all’obiettivo, il lato B perfetto sempre in primo piano che ondeggia seducente. Anche la colonna sonora del siparietto non è lasciata al caso. La canzone “Fantasias” di Rauw Alejandro e Farruko parla di una bella ragazza e di programmi piccanti, tra balli sfrenati e momenti di ... Leggi su newscronaca.myblog

valentinadigrav : RT @Corriere: Taylor Mega: «Non sono stata in Sardegna e ho rinunciato a fare serate per paura del Co... - ceoftrash : zzala il flow è mega come taylor - infoitinterno : Taylor Mega: niente Sardegna e serate, ho paura del Covid | Intervista - il_iban : #TaylorMega e il no alla #Sardegna «Ho il terrore di finire intubata, non voglio vedere nessuno» - Alien1it : #TaylorMega e il no alla #Sardegna «Ho il terrore di finire intubata, non voglio vedere nessuno». -