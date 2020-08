Smart contro camion, un morto sull'A1 all'altezza di Torrenova (Di venerdì 28 agosto 2020) Tragico incidente mortale sulla A1. È successo questa mattina, intorno alle ore 11, nella diramazione sud dell'autostrada all'altezza di Torrenova. A scontrarsi una Smart ed un camion. Nello scontro ha perso la vita il conducente dell'autovettura che è andata completamente in fiamme. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con 2 squadre, Tuscolano2 (12a) e Marino(15 a). In corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale per stabilire le cause. Leggi su iltempo

