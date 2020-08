Scalfarotto: 'Chi candida fascisti in Puglia deve vergognarsi' (Di venerdì 28 agosto 2020) LECCE - E' 'una vergogna che, per mero interesse elettorale, vi siano partiti e rappresentanti delle istituzioni, a destra e a sinistra, che tollerano la presenza di candidati dichiaratisi apertamente ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LECCE - E’ «una vergogna che, per mero interesse elettorale, vi siano partiti e rappresentanti delle istituzioni, a destra e a sinistra, che tollerano la presenza di candidati dichiaratisi apertamente ...

La “sfida” delle regionali: ecco chi sono i candidati di Cerignola

Saranno 17 i candidati di Cerignola che si misureranno alle regionali del prossimo 20 e 21 settembre per ritagliarsi un posto all’interno del Consiglio regionale. Tutt’altro che una sfida semplice que ...

