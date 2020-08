Roma, controlli a tappeto anti-prostituzione della Polizia Locale: 10 persone fermate, tra clienti e donne (Di venerdì 28 agosto 2020) Proseguono gli interventi a contrasto dei fenomeni illegali e a tutela del decoro urbano da parte della Polizia Locale della Capitale. Ieri sera gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto hanno eseguito mirati controlli anti-prostituzione nella zona di Via Cristoforo Colombo e Viale Marconi: 10 le persone identificate, tra clienti e donne sorprese in abiti succinti e dedite all’attività di meretricio. In totale sono state messe sanzioni per un totale di circa 4mila euro e applicati 8 Daspo urbani. Va avanti anche la lotta ai venditori abusivi e la repressione delle attività irregolari svolte su strada: nel pomeriggio di ieri i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto anti-prostituzione della Polizia Locale: 10 persone fermate, tra clienti e donne - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - InfoAtac : #info #atac Linee 72-731 non transitano in via Alvaro del Portillo per limitazioni al traffico causa veicoli dirett… - Conte27513375 : RT @UDisattivata: Sul gruppo dell'Esquilino gente che si preoccupa di sei poracci assembrati per una birra, quando c'hanno sotto casa uno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Roma, controlli a tappeto nei locali da parte della Polizia e A.S.L - Italia Agenzia ANSA BLITZ SULLA COSTA DELLA MOBILE: UN ARRESTO PER DROGA, TRE UBRIACHI ALLA GUIDA ED UNA SCAZZOTTATA PER GELOSIA

Personale della Squadra Mobile di Teramo, nell’ambito di mirati servizi diretti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ad Alba Adriatica, soprattutto nelle aree limitrofe alla Stazione Fe ...

Uomo trovato morto in una fontana di Villa Pamphili a Roma: in tasca aveva una fiala di tranquillanti

Dramma a Villa Pamphili. In una delle fontane del parco di Roma, è stato trovato un cadavere di un uomo. Un uomo è stato trovato morto nella fontana del Giglio all’interno di Villa Pamphili a Roma. A ...

Personale della Squadra Mobile di Teramo, nell’ambito di mirati servizi diretti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ad Alba Adriatica, soprattutto nelle aree limitrofe alla Stazione Fe ...Dramma a Villa Pamphili. In una delle fontane del parco di Roma, è stato trovato un cadavere di un uomo. Un uomo è stato trovato morto nella fontana del Giglio all’interno di Villa Pamphili a Roma. A ...