Roberta Ragusa, morta anche per l’anagrafe: si sblocca l’eredità per i figli (Di venerdì 28 agosto 2020) Roberta Ragusa è morta anche per l’anagrafe e i figli potranno disporre dei suoi beni. È quanto ripota Il Tirreno, secondo cui il Tribunale ha firmato il decreto con cui si formalizza il decesso anche sul piano civile. A livello penale, la vicenda della mamma di Gello scomparsa nella notte tra il 13 e 14 gennaio 2012, e mai più ritrovata, si era già conclusa con la Cassazione. Il marito, Antonio Logli, condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per omicidio volontario e distruzione di cadavere. Roberta Ragusa, decesso confermato anche all’anagrafe Finora il decesso di Roberta Ragusa era una certezza granitica solo sul piano penale e non in ... Leggi su thesocialpost

Nicolet20666 : Ho appena sentito a ' Studio Aperto' che Roberta Ragusa e' morta anche per l'anagrafe e che i figli possono fruire… - toscanamedianew : Roberta Ragusa dichiarata morta - zazoomblog : Roberta Ragusa ufficialmente morta si sblocca leredità per i figli Alessia e Daniele - #Roberta #Ragusa… - CiaCecy : RT @leggoit: Roberta Ragusa ufficialmente #morta, si sblocca l'eredità per i figli Alessia e Daniele - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Roberta Ragusa ufficialmente #morta, si sblocca l'eredità per i figli Alessia e Daniele -