Riapertura scuole: studenti a piedi, niente bus per uno su tre (Di venerdì 28 agosto 2020) L'allarme dell'associazione dei trasporti pubblici locali: con la Riapertura sistema sotto pressione, nelle ore di punta si rischia il caos.

Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - AzzolinaLucia : Voglio aggiornarvi su alcune delle cose che stiamo facendo in queste ore al Ministero per la riapertura delle scuol… - Agenzia_Ansa : Troppi positivi tra i prof, ombre sulla riapertura delle #scuole. Vertice governo-Regioni #coronavirus #scuola #ANSA - musco_pina : RT @DebAttanasio: Ma quelli che invocano la “riapertura delle scuole in sicurezza”, esattamente come lo farebbero, loro? #28agosto - DebAttanasio : Ma quelli che invocano la “riapertura delle scuole in sicurezza”, esattamente come lo farebbero, loro? #28agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, De Luca all’attacco: “Nelle condizioni attuali non è possibile farlo” Orizzonte Scuola Allarme pediatri: «La rete non regge, mille bambini per ogni medico»

«Ho oltre 1.200 piccoli pazienti in cura. Sarà un autunno difficile. A pensarci, lo ammetto: tremo un po’». Roberto Marinello, pediatra di famiglia e consigliere della sezione lombarda della Società i ...

Test di Medicina, il Covid non frena l’assalto: settemila in coda per gli esami d’ingresso

Quasi settemila in coda per studiare Medicina a Milano, all’università Statale o a Bicocca. La pandemia non ha rallentato la corsa, e per gli oltre seicento posti disponibili nei corsi di laurea dei d ...

