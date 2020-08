Regioni in pressing e insegnanti sulle barricate: la riapertura delle scuole è un rebus. E spunta l’ipotesi rinvio (Di venerdì 28 agosto 2020) Con queste condizioni, il rientro a scuola non è un’opzione. A fare da portavoce del malcontento delle Regioni è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che il 27 agosto ha chiarito: «Governare questa fase sarà difficile. Saremo chiamati a decisioni importanti tra una o due settimane. Nelle condizioni attuali non è possibile aprire le scuole. Non so cosa saranno in grado di fare in due settimane, ma avremo scelte complicate da fare». L’ipotesi di chiedere un rinvio della data di inizio delle lezioni, riferisce Il Mattino, è sul tavolo, come traspare anche dalle parole dell’assessore salviniano in Abruzzo Piero Fioretti: «Non è escluso che apriremo il 24 settembre, dopo le elezioni». Il nodo principale ... Leggi su open.online

ufantigrossi : Sarebbe apprezzabile che le Regioni dicessero chiaramente che il loro pressing per derogare ai limiti dei capienza… - fisco24_info : Ritorno a scuola, i trasporti sono un rebus. Le posizioni di governo, Regioni e Cts: Niente accordo. Pressing dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni pressing Regioni in pressing e insegnanti sulle barricate: la riapertura delle scuole è un rebus. E spunta l’ipotesi rinvio Open Referendum: i perché di un Sì riformista e antipopulista | di Claudio Bragaglio*

di Claudio Bragaglio* – Al Referendum voto SI, pur condividendo alcune ragioni del NO. Come due piatti d’una bilancia che oscillano in equilibrio, ma con un peso che fa poi la differenza. Dirigenti ed ...

Elezioni regionali, su Puglia e Toscana in gioco il destino di Conte, Salvini, Zingaretti e Renzi

Giuseppe Conte ha tentato in tutti i modi di favorire l’alleanza tra Pd e M5S. Al di là delle dichiarazioni di rito sul voto «solo» amministrativo in cui si decidono i governi di Regioni e Comuni e no ...

di Claudio Bragaglio* – Al Referendum voto SI, pur condividendo alcune ragioni del NO. Come due piatti d’una bilancia che oscillano in equilibrio, ma con un peso che fa poi la differenza. Dirigenti ed ...Giuseppe Conte ha tentato in tutti i modi di favorire l’alleanza tra Pd e M5S. Al di là delle dichiarazioni di rito sul voto «solo» amministrativo in cui si decidono i governi di Regioni e Comuni e no ...