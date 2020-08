Referendum, Prodi: numero di parlamentari eccessivo, ma ecco perché voto no (Di venerdì 28 agosto 2020) Romano Prodi svela e spiega la sua posizione sul Referendum costituzionale, e lo fa direttamente attraverso un editoriale sul Messaggero: il suo è un no al taglio dei parlamentari, perché “bisogna evitare che si pensi che il taglio degli eletti sia una riforma così importante per cui non ne debbano seguire altre, ben più decisive … L'articolo Referendum, Prodi: numero di parlamentari eccessivo, ma ecco perché voto no proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

