#piccolegrandimprese post Covid, quelle femminili reagiscono meglio (Di venerdì 28 agosto 2020) Imprese nel 2020 (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images) Secondo l'indagine "Future of Business", realizzata a maggio 2020 da Facebook, World Bank e OCSE su un campione di PMI attive su Facebook, circa una piccola impresa su sei (16%) in Italia ha dichiarato di aver chiuso a causa del coronavirus. Tra quelle rimaste in attività, il 76% ha subito un calo delle vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e più di una su tre, il 31%, ha ridotto il numero di dipendenti a seguito della pandemia da Covid-19. Per il 43% degli intervistati, inoltre, il flusso di cassa rimarrà una grossa sfida nei prossimi mesi.

