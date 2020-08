PGA Tour, Bmw Championship: Matsuyama in testa, Woods in difficoltà (Di venerdì 28 agosto 2020) ILLINOIS - Giornata resa difficile dal vento, molti big in difficoltà e bel giro del giapponese Hideki Matsuyama , leader con 67, -3, colpi nel Bmw Championship, penultimo evento della FedEx Cup e ... Leggi su corrieredellosport

Lorexae : Non ci capisco nulla di golf, ma PGA Tour 2K21 è un ottimo gioco! - golftgcom : E se lo dicono quelli di #PGATOUR2K21... - cellicom : Non ci capisco nulla di golf, ma PGA Tour 2K21 è un ottimo gioco! - guarnieribe : @SAM_VXXVI @Cecco_Piantoni Gioca sul PGA Tour adesso - OA_Sport : Golf: il PGA Tour sostiene le proteste delle altre leghe in seguito alle vicende razziali -

Ultime Notizie dalla rete : PGA Tour PGA Tour 2K21 e quella certezza: il golf è per tutti Golfando PGA Tour, Bmw Championship: Matsuyama in testa, Woods in difficoltà

ILLINOIS - Giornata resa difficile dal vento, molti big in difficoltà e bel giro del giapponese Hideki Matsuyama, leader con 67 (-3) colpi nel Bmw Championship, penultimo evento della FedEx Cup e dell ...

PGA Tour, Bmw Championship: Matsuyama leader, Woods spreca

ILLINOIS - In una giornata con molti big in difficoltà, Hideki Matsuyama è leader con 67 (-3) colpi nel Bmw Championship, penultimo evento della FedEx Cup e della stagione del Pga Tour 2019-2020, in s ...

ILLINOIS - Giornata resa difficile dal vento, molti big in difficoltà e bel giro del giapponese Hideki Matsuyama, leader con 67 (-3) colpi nel Bmw Championship, penultimo evento della FedEx Cup e dell ...ILLINOIS - In una giornata con molti big in difficoltà, Hideki Matsuyama è leader con 67 (-3) colpi nel Bmw Championship, penultimo evento della FedEx Cup e della stagione del Pga Tour 2019-2020, in s ...