Niente mascherina in classe ma solo se seduti al banco

Niente mascherine per il bimbo da 0 a 6 anni, e suggerimento di esenzione per quelli tra 6 e 10 anni quando sono seduti al banco se l'insegnante assicura il rispetto della regola del metro di distanza. Per gli stessi resta l'obbligo nell'ingresso, nei corridoi e nei momenti di aggregazione, durante le attività sportive e nel tragitto da casa fino all'aula. Lieve differenza per quelli sopra i 10 anni. Per questi c'è l'obbligo di portare la protezione, ma anche per loro dopo aver preso posto e rispettato il distanziamento possono toglierla. Non solo. Niente scanner agli ingressi perché la temperatura corporea dei ragazzi dovrà essere misurata a casa dai genitori. Dopo settimane di rinvii e incertezze è stato Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, a sciogliere alcuni ...

