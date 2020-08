Nicole Poturalski, chi è la nuova fiamma di Brad Pitt (Di venerdì 28 agosto 2020) Si chiama Nicole Poturalski, è una modella piuttosto affermata nel mondo della moda e, soprattutto (ai fini del gossip), potrebbe essere la donna che mette definitivamente fine a chi spera che Brad Pitt, dopo il divorzio da Angelina Jolie, possa avere un ritorno di fiamma per Jennifer Aniston – da cui divorziò proprio per amore con la Jolie. Stando ai media statunitensi, Nicole Poturalski è la nuova ragazza del divo di C'era una volta a… Hollywood: la coppia, infatti, sarebbe stata avvistata in vacanza insieme nel sud della Francia e non in un posto qualsiasi, bensì allo Chateau Miraval, il castello che Pitt ha comprato con la ex moglie (la proprietà è ancora in ... Leggi su gqitalia

