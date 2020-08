Milano, una nuova vita per la Quercia di Montale. La sua storia raccontata in un laporello (Di venerdì 28 agosto 2020) È fantastico, in tempi stressantemente frettolosi, distratti, persino sciatti e privi di memoria, che qualcuno si occupi di un tronco d’albero secolare e lo curi come un bambino. Fino ad adottarlo. Succede a Milano, al parco comunale di via Palestro, oggi dedicato a Indro Montanelli, gli stessi giardini pubblici in cui è stata posta la statua del giornalista, recentemente imbrattata da un anonimo imbecille, gli stessi dove, il 27 luglio 1993, un’autobomba mafiosa uccise 5 persone e ne ferì 12. Paola Pastacaldi, giornalista e scrittrice, nonno veneto e nonna etiope, milanese di adozione, è l’ideatrice e la curatrice dell’operazione “Quercia di Montale“. C’era infatti, una volta, in quel parco, una grande Quercia rossa detta, appunto, “di ... Leggi su ilfattoquotidiano

