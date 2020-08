In programma la seconda edizione della Scuola di Milano su benessere e sostenibilità delle città (Di venerdì 28 agosto 2020) Fornire una formazione di alto profilo e qualificazione sui temi del benessere e della sostenibilità, con particolare attenzione al futuro delle città, adottando una visione centrata al miglioramento del benessere complessivo delle persone, capace di individuare gli obiettivi da perseguire, conoscere gli strumenti da adottare e valutare i possibili shock da prevenire. Questi sono gli elementi principali che caratterizzano la seconda edizione della “Scuola sul benessere e la sostenibilità delle città 2020″, organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) in collaborazione con “Milano 2046” (Laboratorio ... Leggi su laprimapagina

Japan Display, azienda che fornisce schermi per iPhone, ha in programma di vendere una fabbrica di display per smartphone a Sharp per circa 377 milioni di dollari. Secondo quanto riportato dalla Nikke ...

Vivere con il fantasma dello sfratto a Milano

Questa storia comincia qualche mese fa con delle lettere infilate nelle cassette della posta di alcuni edifici a Milano. Era il 29 maggio scorso e i palazzi erano quelli di via Tolstoi. I civici erano ...

