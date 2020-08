Gioele, l'ultimo giallo è sul parabrezza: "Lesionato prima dell'incidente" (Di venerdì 28 agosto 2020) Valentina Dardari Secondo i familiari, la lesione sarebbe avvenuta qualche mese fa in un precedente sinistro. Nuovi accertamenti nel pomeriggio di oggi nei boschi di Caronia "Il parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi era già rotto prima dell'incidente avvenuto il 3 agosto nella galleria Turdi sull'autostrada A20 Messina-Palermo" ha reso noto l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, il marito della dj 43enne trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia, nel Messinese. Il 18 agosto un volontario aveva invece ritrovato i resti del figlio Gioele, anche lui scomparso con la madre la mattina del 3 agosto. Il parabrezza era già rotto da mesi In seguito ad alcune perizie ... Leggi su ilgiornale

piobulgaro : ? ULTIMO MINUTO - SVOLTA NEL GIALLO DI CARONIA: effettuati gli esami sull'auto di Viviana Parisi ed è stato chiarit… - Angela14061963 : RT @Shardy20459930: Nel darvi la buonanotte un ultimo pensiero a te Gioele piccolo angelo sei in paradiso con la mia mamma e il mio papà ???… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Giallo di Caronia, gli ultimi minuti in auto di Viviana Parisi in galleria fino alla piazzola e al guard rail: Abbiamo ri… - RepubblicaTv : Giallo di Caronia, gli ultimi minuti in auto di Viviana Parisi in galleria fino alla piazzola e al guard rail: Abbi… - Libero_official : L'ultimo mistero sul giallo di #Caronia è l'orario della #morte del piccole #Gioele: la sfida dei super-periti… -