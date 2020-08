Fracesca Tocca rivela su IG: “Non stiamo più insieme” (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono stati per mesi nell’occhio del ciclone del gossip Francesca Tocca e Valentin Alexandru, si sono nascosti fino a quando hanno deciso d’uscire allo scoperto e confessare il loro amore. Una coppia che ha superato più di una difficoltà per stare insieme e che oggi, a quanto pare, ha deciso di dirsi addio. A rivelare la notizia della fine della relazione tra i due ballerini che si sono conosciuti ad Amici e che tanto hanno fatto parlare visto che Francesca ai tempi dell’incontro era ancora sposata con Raimondo Todaro, la professionista che ha pubblicato una storia Instagram dove comunica che lei e Valentin non stanno più insieme: “Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la mia relazione con Valentin mi sento di annunciarvi che io e Valentin non ... Leggi su quotidianpost

