Formula 1 – In Belgio nel nome di Hubert: ritirato il numero 19, nuove barriere in pista (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ iniziato il weekend di gara di Spa: i piloti della Formula 1 sono tornati in Belgio ad un anno dalla tragica scomparsa di Hubert, morto durante la gara di Formula 2 dello scorso anno. Un weekend nel nome del giovane pilota francese: è stato infatti ritirato il numero 19 di Hubert. Inoltra la Formula 2 ha deciso di omaggiare il suo ex pilota con un logo speciale che comprende le iniziali proprio di Hubert, il suo numero ed una stella, che comparirà in tutte le monoposto in gara nel weekend belga. Infine, per una maggiore sicurezza in pista e per evitare tragici eventi come quello dello scorso anno, sono state apportate delle modifiche al circuito, proprio ... Leggi su sportfair

