Flavio Briatore parla dal San Raffaele: “Colpa dei clienti del Billionaire, io sto bene” (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore torna a parlare dopo le tantissime polemiche che lo stanno investendo nelle ultime ore. L’imprenditore si trova all’ospedale San Raffaele di Milano, ricoverato per via della positività al coronavirus e da qui in un’intervista a La Stampa esprime il suo disappunto per le tante notizie circolate nelle ultime ore: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole. Non si può fare nulla se fai entrare 100 persone in 1000 metri quadri e poi loro stanno tutte appiccicate”. E sulle sue condizioni di salute: “Sono ricoverato in una stanza da solo, non sono intubato. Mi sento bene, non ho nulla di speciale. Mi auguro di uscire presto”. Leggi su sportface

