Edil Appia Basket Sant'Agnese: al via la stagione 2020/21 (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Dopo quasi sei mesi di stop si torna a parlare finalmente di pallacanestro in casa Basket Sant'Agnese. Dopo la pausa forzata dovuta al Covid 19, infatti, dal prossimo 2 settembre ricomincia l'attività della compagine sannita che per il terzo anno consecutivo sarà targata Edil Appia. Le difficoltà organizzative patite nella quarantena e nei mesi estivi sono state numerose ma grazie alla voglia e lo spirito sportivo della dirigenza e del corpo allenatori, si è riusciti a tenere in contatto i tesserati e a decidere per la ripartenza. L'Edil Appia Basket Sant'Agnese in questo periodo ha infatti lavorato e studiato affinché l'incolumità del singolo bambino, ...

