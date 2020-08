Diletta Leotta in ansia: Scardina e ristoratore dei vip, positivi al Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) È attualmente ricoverato per Covid, in gravi condizioni, Johnny Micalusi, gestore del Sottovento, a Porto Cervo. Il locale ora è stato chiuso, ma di recente è stato frequentato da vari vip tra cui Diletta Leotta che proprio lì si era rivista con Daniele Scardina, nel cast di “Ballando” e risultato positivo dopo il tampone. Dopo il Billionaire ha chiuso un altro storico locale di Porto Cervo, il SottoventoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

