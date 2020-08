Covid-19, sei nuovi casi positivi a Bellizzi: il bilancio del sindaco (Di venerdì 28 agosto 2020) Il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe fa chiarezza sui casi positivi al Covid-19 presenti nel suo comune. L'Asl, infatti, ha ricostruito tutta la rete dei contatti. I dati Tra tutti quelli che hanno ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Covid sei Coronavirus: in Usa niente test se sei asintomatico, ma è una buona idea? Corriere della Sera Coronavirus: in Lombardia 20mila tamponi e 316 positivi (2)

"A seguito di una positività riscontrata, sono stati disposti ed effettuati i tamponi a tutti gli altri ospiti e operatori. I casi accertati di Covid sono stati trasferiti o isolati in attesa di ...

Coronavirus, tre nuovi casi positivi a Monterotondo Marittimo

Il Comune informa i cittadini che a Monterotondo Marittimo sono emersi tre nuovi casi positivi al Covid -19. Si tratta di persone che sono rientrate da viaggi all’estero e che fanno parte dello stesso ...

