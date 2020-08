Covid-19, ancora 38 positivi in provincia di Salerno: la mappa dei contagi (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOggi sono stati rilevati 38 positivi, in provincia di Salerno di cui: 12 a Caselle in Pittari (casi collegati ad un ristorante con il contagio di alcuni dipendenti), 6 a Mercato San Severino (famiglia riunitasi per il pranzo di ferragosto), 4 a Bellizzi, 4 a Salerno, 3 a Nocera Inferiore, 1 a Baronissi, 2 a Battipaglia, uno a Cava dei Tirreni e Vietri sul mare. Al conto vanno aggiunti altri 2 ebolitani positivi Covid-19. Sale a 16 il numero complessivo nel centro della Piana del Sele, di questi dieci sono attualmente residenti nella città guidata dal sindaco Cariello. Sono 24 i dipendenti i cui tamponi hanno avuto esito positivo di cui: 8 residenti a Eboli e 16 residenti nei comuni limitrofi. Dei lavoratori ... Leggi su anteprima24

