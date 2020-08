Contagi a scuola, Conferenza Unificata approva il documento dell’ISS. Speranza, ‘Riapertura è una priorità’ (Di venerdì 28 agosto 2020) Casi di coronavirus a scuola, via libera dalle Regioni al documento prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità. Speranza, “No a divisioni”. scuola, via libera da parte della Conferenza Unificata al documento dell’Iss sulla gestione dei casi di coronavirus nelle scuole. La riunione era stata convocata dal ministro Boccia. La Conferenza Unificata approva il documento Iss sui Contagi a scuola. Speranza: “Serviranno lavoro e condivisione” “Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità in ... Leggi su newsmondo

Mense, ingressi, banchi e docenti in più. Nel Veneziano troppi problemi irrisolti, l’ira dei presidi

Presidi sull’orlo di una crisi di nervi. A due settimane dal suono della campanella, le incognite sono ancora moltissime e i direttori scolastici sono in attesa di conferme sull’arrivo di banchi, sedi ...

