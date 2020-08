Borsa: Dow Jones chiude a +0,57%, Nasdaq +0,6% (Di venerdì 28 agosto 2020) New York, 28 ago. (Adnkronos/Xin) - Wall Street chiude in rialzo. Il Dow Jones ha chiuso in crescita dello 0,57% a 28.653,87 punti mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,6% a 11.695,63 punti. L'S&P 500 ha registrato un rialzo dello 0,67% a 3.508,01 punti. Leggi su iltempo

TV7Benevento : Borsa: Dow Jones chiude a +0,57%, Nasdaq +0,6%... - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,57%, Nasdaq +0,60% #wallstreet - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,57%, Nasdaq +0,60% #wallstreet - MediasetTgcom24 : Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,57%, Nasdaq +0,60% #wallstreet - FinecoLive : Chiusura #Borsa: #FtseMib -0.03% #DAX -0.48% #CAC -0.26% #DOW 0.32% #NASDAQ 0.57% #EURUSD 1.1903 #BTPBUND 150.3 #Oro 2.36% #Petrolio -0.00% -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Dow Borsa: Dow Jones chiude a +0,57%, Nasdaq +0,6% Il Tempo Borsa: Dow Jones chiude a +0,57%, Nasdaq +0,6%

New York, 28 ago. (Adnkronos/Xin) - Wall Street chiude in rialzo. Il Dow Jones ha chiuso in crescita dello 0,57% a 28.653,87 punti mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,6% a 11.695,63 punti. L'S&P 500 h ...

Indici di Borsa frazionati, in Giappone premier Shinzo Abe si ritira

Gli indici azionari globali proseguono la sessione tonici dopo la rivoluzione con cui ieri la Federal Reserve ha annunciato lo spostamento degli obiettivi strategici di politica monetaria, tollerando ...

New York, 28 ago. (Adnkronos/Xin) - Wall Street chiude in rialzo. Il Dow Jones ha chiuso in crescita dello 0,57% a 28.653,87 punti mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,6% a 11.695,63 punti. L'S&P 500 h ...Gli indici azionari globali proseguono la sessione tonici dopo la rivoluzione con cui ieri la Federal Reserve ha annunciato lo spostamento degli obiettivi strategici di politica monetaria, tollerando ...