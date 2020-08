Aouar Juventus: “Io via dal Lione? Non mi pongo questa domanda” (Di venerdì 28 agosto 2020) Aouar Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato per la mediana il centrocampista del Lione Aouar. Il gioiellino del Parc OL ha lasciato tutti di stucco in questa stagione con Paratici che adesso medita sull’offensiva per strapparlo al club transalpino. Nel frattempo il calciatore, ai microfoni dell’ Equipe, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro allontanando momentaneamente i rumours. Aouar Juventus: “Io via dal Lione? Non mi pongo questa domanda” Ecco quanto affermato da Aouar alla stampa francese: “Non riesco a dire addio ai tifosi? Non me ne sono ancora andato. Quindi non mi pongo questo tipo di domande. E’ ... Leggi su juvedipendenza

marcoconterio : ?? ???? #Pogba positivo al #COVID19 e fuori dai convocati della #Francia. Prima chiamata per #Camavinga e #Aouar. Sorp… - marcoconterio : ?? Al momento non risultano accordi o affari definiti tra #Juventus e #OL per #Aouar - marcoconterio : Punto mercato ?? #Juventus - Proposto #Suarez ma ha un ingaggio troppo alto - #Dzeko resta il più vicino - #Aouar… - Daniele82529070 : Lione, Aouar sul proprio futuro: «Non me ne sono ancora andato» - SawLoJuventinoo : Se dovesse (clamorosamente) saltare il colpo Aouar, la Juventus è pronta a strappare Tonali a Inter e Milan. .… -