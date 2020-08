Allarme coronavirus, nuovo focolaio in Rsa a Milano: 22 positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, nuovo focolaio in una Rsa: 22 soggetti positivi al coronavirus. Si tratta di ventuno ospiti e di un operatore della struttura. A Milano scatta l’Allarme coronavirus in una Rsa, dove le autorità sanitarie competenti hanno rintracciato ventidue soggetti positivi al Covid. La società che gestisce la struttura ha assicurato che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata. coronavirusMilano, nuovo focolaio in una Rsa: ventidue soggetti positivi al coronavirus L’Allarme è scattato alla rsa di Qurenghi, dove si registra un nuovo ... Leggi su newsmondo

Eurosport_IT : ?? Allarme in casa Chelsea: 8 giocatori positivi al coronavirus ?? #PremierLeague | #Chelsea | #COVID19 - repubblica : Migranti e coronavirus, Faraone denuncia Salvini e Musumeci per procurato allarme - Agenzia_Ansa : Allarme in #Spagna e #Germania, nuovi #record di #casi. Nel mondo oltre 22 milioni di #contagi e 780mila morti dal… - ele9061 : RT @GiuliaTamagnin1: Quelli italiani invece? @angelogiorgian2 @pasqualemariob1 #FakePandemic #FakeNewsMedia Tamponi contaminati: tracce di… - Affaritaliani : Virus, allarme per chi ha la pancia: più rischi -