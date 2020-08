Usa: Pence accetta nomination alla convention repubblicana e attacca Biden (Di giovedì 27 agosto 2020) L'America ha bisogno dei altri quattro anni di Donald Trump. Parola di Mike Pence che intervenendo alla convention repubblicana dallo storico Fort McHenry attacca il candidato democratico Leggi su firenzepost

