Un franco simbolico per parcheggiare... anche a settembre (Di giovedì 27 agosto 2020) La Città di Lugano ha prorogato la misura promossa per rilanciare le attività del centro dopo il lockdown Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Un franco simbolico per parcheggiare... anche a settembre #coronavirus #lugano -

Ultime Notizie dalla rete : franco simbolico

Ticinonline

L’operatore culturale donerà, anche l’intero fondo librario composto da letteratura balcanica, cataloghi di mostre e festival e testi teatrali. Appuntamento sabato a Maglie, in via De Donno. Non tutti ...Dopo Payet, il Marsiglia blinda un altro giocatore-simbolo. In scadenza fra un anno, Steve Mandanda ha rinnovato il contratto fino al 2024. Il 35enne portiere franco-congolese, all'OM dal 2008 - salvo ...