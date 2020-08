Travaglio e il paragone tra la prostatite di Briatore e l’uveite di Berlusconi (Di giovedì 27 agosto 2020) Se da un lato c’è chi ha messo in dubbio la positività al Coronavirus del noto imprenditore, dall’altro c’è il direttore de Il Fatto Quotidiano che vede trame oscure dietro la diagnosi di prostatite di Flavio Briatore. L’editoriale di oggi scritto da Marco Travaglio, infatti, ripercorre alcune vecchi casi che hanno visto come protagonista-ombra il medico Alberto Zangrillo. Immancabile il riferimento a Silvio Berlusconi e alla sua uveite. Insomma, Travaglio su Briatore ritiene che la vicenda non sia come l’hanno raccontata dal San Raffaele. LEGGI ANCHE > Travaglio su Draghi: «Non ha detto assolutamente nulla, ma lo ha detto benissimo» «Il caso della prostatite per nascondere il ... Leggi su giornalettismo

gianfrancoFABI7 : @cbatcaselli @a_meluzzi Mandatelo a Scanzi , Travaglio ,Parenzo , Telese, Gruber , Carofiglio,Paragone, Augias, TUT… - GianniCaliendo : @bravimabasta Il paragone con Travaglio nooo.È la peggiore cosa che ti potevano dire?? - LouD__________ : #Draghi Che non abbiano colto la sottile narrativa, vabbè’! Certa gente ha orecchie sensibili solo alle cannonate… - LouD__________ : Interessante notare #travaglio e #paragone avere la stessa opinione circa l’assenza di contenuto del discorso di Dr… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglio paragone Andrea Scanzi, il finto nipotino di don Sturzo Il Foglio