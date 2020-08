Tour De France 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Sabato prende il via l’edizione numero 107 della Grand Boucle con assenti di lusso come Froome e Thomas. Presente il campione in carica Bernal e il suo primo sfidante Roglic. Occhio ai Francesi Pinot e Alaphilippe e al sempre temibile Dumoulin. Il nostro Vincenzo Nibali non sarà in Francia avendo deciso di concentrarsi principalmente sul Giro d’Italia. Ecco la nostra preview completa con tanto di numeri, statistiche e curiosità. Appuntamento ogni giorno su SNAI.it e App Sport SNAI dal 29 agosto a 20 settembre. IL PUNTO SULLA STAGIONE DELL’UCI WORLD TourL’UCI World Tour 2020 entra nel vivo. Dopo i 5 lunghi mesi di stop alle competizioni ufficiali, agosto è stato il mese della ripartenza. Il grande protagonista dei primi eventi post lockdown è stato il belga della ... Leggi su sportnews.snai

Agenzia_Ansa : Il Tour de France pronto al via, ecco le regole anti-Covid - #VIDEO #ANSA - Open_gol : In Francia si fa concreta l’ipotesi di uno stop del Tour de France - guidetonice : RT @BarbaraLovato1: Tour de France con partenza da Nizza sabato 29/8 , ecco le tappe da Nizza a Sisteron #TDF2020 #Nice06 #sisteron #CotedA… - Raiofficialnews : “Distese infinite, salite impervie, tre settimane intense di battaglia”. ‘Tour de France 2020’, dal #29agosto sui c… - Maxsanti8 : Ma ma non erano tutti infetti??? Ma cosa ci raccontano i media italiani??? Tour de France 2020, tappe e altimetri… -