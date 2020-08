Romina Power e Loredana Lecciso a cena insieme: cosa è successo (Di giovedì 27 agosto 2020) Romina Power e Loredana Lecciso insieme. Le due, rispettivamente ex moglie e attuale compagna di Al Bano Carrisi, si sono ritrovate allo stesso tavolo e, sostiene il settimanale Nuovo che lancia il gossip, avrebbero così seppellito l’ascia di guerra. Non erano sole, ma in compagnia di altri familiari. Oltre al cantante che anche di recente si è scagliato contro i pettegolezzi sull’ormai famoso triangolo amoroso che lo vede coinvolto, anche Yari Carrisi e la sua nuova compagna, Thea Crudi. Di recente, racconta il magazine Nuovo, nelle tenute Carrisi di Cellino San Marco, si sono ritrovati tutti a cena insieme. cena che, a quanto pare, è stata organizzato proprio per permettere le presentazioni in famiglia della compagna ... Leggi su caffeinamagazine

