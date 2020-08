Polipi, calamari e gamberoni non a norma: maxi sequestro nel Napoletano (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Polipi, calamari e gamberoni congelati per un totale di duecento chili di pesce, destinati alla vendita che sono stati sequestrati dalla polizia municipale in un locale commerciale del rione Monterusciello, a Pozzuoli. I prodotti, conservati in due frigoriferi a pozzetto, erano tutti privi di tracciabilità. Sono in corso da parte della municipale ulteriori accertamenti sui documenti fiscali esibiti dal titolare dell’attività. La scoperta dei congelati privi di documentazione alimentare e sanitaria è avvenuta quasi per caso. Gli agenti con l’ausilio di tecnici dell’azienda fornitrice di energia elettrica, stavano procedendo ad un sopralluogo nell’immobile nei pressi dei 54 alloggi di Monterusciello, dove è sito il locale, in seguito ... Leggi su anteprima24

