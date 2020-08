Pavese: “il vizio assurdo” e gli amori sofferti (Di giovedì 27 agosto 2020) di Biagio Riccio. Tutta la vita di Cesare Pavese è stata dominata da un vizio coltivato fino alla fine: il “vizio assurdo” di suicidarsi, di togliersela. E così avvenne 70 anni fa, il 27 agosto del 1950, quando Pavese è trovato morto “nell’albergo Roma” a Torino per aver ingerito a dismisura bustine di sonniferi. Pavese era un tenero malinconico, aveva una rigorosa conoscenza della letteratura classica ed americana, avendo anche svolto lavori di traduzione di romanzi di autori oltre oceano. Tuttavia la letteratura non gli ha dato la soluzione, la forza di reprimere una volontà distruttiva, di arginare i conati di un vizio orribile e pernicioso: quello del “cupio ... Leggi su ilparagone

