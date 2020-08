Non permettere a nessuno di rovinare le cose belle che ci sono in te (Di giovedì 27 agosto 2020) È bello avere relazioni, amici e conoscenti ma non sempre le persone che frequentiamo vanno bene per noi. Ti sarà capitato di avere a che fare con persone che percepivi ostili o inadatte a te, persone che hanno cercato di succhiarti le energie o che anziché supportarti facevano il contrario. Non è sempre facile e automatico chiudere i rapporti ma quando ti rendi conto di avere vicino persone che non credono in te e che non gioiscono con te, non vale la pena continuare a frequentarle. Rischieresti di stare solo male. Perché nessuno può dirti cosa è giusto sognare, nessuno può dirti che è meglio rinunciare anche se tu vuoi inseguire i tuoi desideri. E se chi hai intorno ti trasmette una sensazione di continua negatività, allora meglio restare sola. Ci sono persone che ... Leggi su dilei

marcodimaio : Bene che il ministro @robersperanza ribadisca su più giornali che l’Italia non sceglierà il #lockdown. Non ce lo po… - lucianonobili : Comprendo le preoccupazioni sulla #scuola. Sono le mie. Oggi come ieri diciamo: la scuola deve ripartire a settembr… - fleinaudi : #Draghi come la Fondazione Einaudi si possono permettere di non ricercare il consenso. Ce lo spiega alla sua manier… - raffanchio : @AlRobecchi Cosa è successo alla Lombardia distratta,distante dalla vita di esseri umani per permettere a noi tutti… - AcciaioMario : RT @Ziggy21327452: Dice: #FCA ha riconvertito e invece di fare auto farà mascherine. Che problema c'è? Le auto le compreremo cinesi, ne fan… -

Al di là del dibattito politico ed economico sull'incontro tra il ministro degli esteri italiano, Luigi Di Maio, e il suo omologo cinese, Wang Yi, la maggior parte degli italiani oggi è interessata a ...

Dario Argento: «Non prendetemi sul serio»

Tra le tante inquietudini che animano e ispirano Dario Argento la mancanza di ironia è quella che lo spaventa più di ogni altra. E della paura che suscitano i suoi film dice: «Piace alla gente perché ...

