“Non mi rivedrete…”. Vanessa Incontrada: il messaggio che spaventa i suoi fan. E spunta un curioso particolare (Di giovedì 27 agosto 2020) Sempre meravigliosa Vanessa Incontrada (e indaffarata) che a fine settembre sarà impegnata, in compagnia di Carlo Conti, con i MusicAwards 2020, che quest’anno, a differenza degli altri, non assegnerà premi ai migliori artisti del momento, ma sarà uno spettacolo all’insegna della beneficenza a supporto delle maestranze del mondo dello spettacolo maggiormente colpite dalla crisi. La bella Incontrada, però, in un’intervista concessa al settimanale Telesette ha spiegato di avere anche altri progetti che, purtroppo, potrebbero tenerla per un po’ lontana dal piccolo schermo: “Dopo le repliche di Zelig, Non dirlo al mio capo e 20 anni che siamo italiani non mi rivedrete più così tanto”. Vanessa Incontrada, dunque, sta per dare una ... Leggi su caffeinamagazine

sunflowxrmoon : ora invece ci penso quasi ogni giorno, e mi manca, tanto. vorrei sentire di nuovo le storie che ci raccontava, vorr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non rivedrete…”