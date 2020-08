Napoli, preso il Ras del clan D’Alessandro: era latitante (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il 3 giugno scorso i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, degli AA.DD. e dell’obbligo di presentazione alla p.g., emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli a carico di 29 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente, reati tutti aggravati dalle finalità mafiose, per aver agito avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza al clan D’Alessandro -operante in Castellammare di Stabia- nonché al ... Leggi su anteprima24

Specialboy811 : @CheccoCasano Tutto fatto, già c’è accordo col@Napoli, il giocatore polacco ha sciolto le riserve, Pirlo ha scelto… - lukeellul9 : @andryroma @psbrdx @OfficialSSLazio @HCE__ Malcom e andato al Barcellona, politano al Napoli (e abbiamo preso Zanio… - GiuseppeDelGiu8 : RT @Guidorizzi82: @papavanbasten @CRAZIFORIU Grande Shevchenko,che attaccante eccezionale...gli ultimi periodi del glorioso Milan... Il Mil… - Davide1926___ : @napoli_report Io ho preso questa speriamo rimanga il 9 - StanisLaRochele : @JimCapsCup Per indebolire il Napoli, stessa cosa di Pjanic. Solo che pjanic lo hai preso a 2 lire ed è stato un affare -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli preso Repubblica conferma: “Napoli preso Gabriel, ora può tesserarlo. Svelate le cifre” Napolipiu.com Calciomercato, possibile sinergia Napoli-Verona per Nunez: le ultime di CM.IT

Accostato e realmente monitorato dal Napoli lo scorso mese, Darwin Nunez sta diventando uno dei nomi più caldi del calciomercato. Complice la mancata promozione in Liga dell’Almeria, l’attaccante urug ...

Campania, i sindaci a De Luca e Azzolina: riaprire le scuole il 24 settembre e chiuderle il 15 giugno

"Gentile Presidente, siamo ormai a poche settimane dalla riapertura delle scuole, programmata da calendario scolastico per il prossimo 14 settembre. Ma...". Comincia così la lettera con cui l'Anci del ...

Accostato e realmente monitorato dal Napoli lo scorso mese, Darwin Nunez sta diventando uno dei nomi più caldi del calciomercato. Complice la mancata promozione in Liga dell’Almeria, l’attaccante urug ..."Gentile Presidente, siamo ormai a poche settimane dalla riapertura delle scuole, programmata da calendario scolastico per il prossimo 14 settembre. Ma...". Comincia così la lettera con cui l'Anci del ...