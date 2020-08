Montesarchio, auto in fiamme nella notte: indagini in corso, si spera nelle telecamere (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio – Ancora un’auto in fiamme nella notte in valle Caudine. L’incendio ha riguardato una Audi A5 parcheggiata in via Marchetiello. Ingenti i danni subiti dalla vettura, con il vano motore al lato del cruscotto completamente distrutto. Le fiamme hanno coinvolto e danneggiato anche un’altra auto parcheggiata poco distante. Sul posto, per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea. Sul posto anche i carabinieri. Si indaga per risalire alle origini dell’incendio. Non si esclude, al momento, nessuna pista e potrebbero essere decisive le immagini di alcune telecamere presenti nella zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

