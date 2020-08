Messi sempre più verso il Manchester City. Il 10 potrebbe dare l’annuncio (Di giovedì 27 agosto 2020) Messi è sempre più lontano dal Barcellona: Bartomeu invita il giocatore a pronunciarsi pubblicamente. Il Manchester City sempre più vicino Lionel Messi è il centro del mondo calcistico e del calciomercato: il suo “annuncio” (via fax) di voler lasciare il Barcellona ha avuto le sembianze di un tuono a cielo aperto ed il Manchester City vede sempre più vicino l’argentino. Nelle ultime ore, dalla Spagna è emersa la notizia di un’intenzione di Josep Bartomeu di voler far parlare Messi pubblicamente ed esprimere tutte le perplessità. Qualora dovesse indicare nel presidente l’indiziato principale, allora Bartomeu potrebbe ... Leggi su zon

