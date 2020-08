Incidenti in montagna: 28enne precipita in un dirupo e muore al confine con la Svizzera (Di giovedì 27 agosto 2020) Solo nella serata di oggi e’ stato ultimato il recupero di Giacomo Gallegioni, 28 anni, residente a Chiavenna (Sondrio), vittima oggi pomeriggio di un tragico incidente alpinistico avvenuto a oltre 2000 metri di quota nella zona del Lago Nero, in localita’ Montespluga, nel territorio comunale di Madesimo (Sondrio), a poca distanza dal confine con la Svizzera. Impegnate nelle ricerche dell’escursionista dato inizialmente per disperso diverse squadre del Sagf della Guardia di finanza di Madesimo, coordinate da Alessia Guanella, con il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese. In serata e’ stato individuato il corpo senza vita del giovane in fondo a un dirupo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

