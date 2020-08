Il Paradiso delle Signore, oggi 27 agosto: Cosimo si dichiara a Gabriella (Di giovedì 27 agosto 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Riccardo dopo aver parlato con suo padre Umberto decide di chiedere a Angela di crescere insieme il figlio. Una proposta che non convince la ragazza che decide di confidarsi con Don Saverio. Intanto Salvatore e Marcello parlano alle spalle su Armando, Agnese non capisce le ragioni e chiede spiegazioni direttamente all’uomo. Nel frattempo Cosimo trova il modo di dichiararsi aArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

