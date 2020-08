Il Festival di Castrocaro su Rai2 il 27 agosto con Bugo e Riccardo Zanotti in giuria (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Festival di Castrocaro su Rai2 è pronto a incoronare il nuovo vincitore, quello dell'edizione 2020, scelto tra i finalisti che sono già stati annunciati. Alla conduzione torna Stefano De Martino, questa volta da solo, mentre da Made In Sud arriva il duo comico degli Arteteca. Lo show sarà trasmesso in prima serata dal Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra Del Sole, con la produzione di Arcobaleno Tre. Otto i concorrenti che disputeranno la finale in onda su Rai2, con Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo in arte Laura, 18 anni di Avezzano (Aq); Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni ... Leggi su optimagazine

