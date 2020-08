Formula 1 – Leclerc malinconico a Spa: “difficile ripetermi, il pensiero di Hubert mi rende triste” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Con la possibilità che piova in gara tutto è possibile, anche se sarà difficile vincere come l’anno scorso. Quello che dovremo fare è massimizzare il potenziale della vettura, lavorando fin dal venerdì duramente per scegliere al meglio la strategia da adottare in gara“. Si è espresso così Charles Leclerc in vista della gara di Spa, tracciato belga sul quale l’incertezza del meteo regna sovrana. Lo scorso anno Leclerc vinse la sua prima gara in F1, successo reso però più triste dalla morte di Anthony Hubert, amico scomparso nella Feature Race di F2 dopo un contatto con Juan Manuel Correa. Leclerc ha dichiarato: “se ho vinto la mia prima corsa in F1, ho anche perso un amico. Sarà difficile tornare in Belgio con ... Leggi su sportfair

