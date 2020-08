Emma Marrone malattia, un grande spavento: ecco cosa è successo (Di giovedì 27 agosto 2020) Emma Marrone, la notizia sulla sua malattia torna a cambiarle la vita. La cantante ha confidato la recente conversazione con il suo medico. Circa un anno fa Emma Marrone ha scoperto di essere malata, dopo una visita di controllo è infatti emerso che qualcosa non andava. Già 11 anni fa, la cantante salentina aveva dovuto combatte con un tumore all’utero, per questo nel 2019 non è stato facile sentore le parole del suo medico: “Mi sono incaz*ata e ho pianto.” Nei giorni scorsi Emma ha ricevuto la chiamata del suo medico, ecco cosa è successo e come sta oggi la cantante. Emma Marrone, le ultime sulla ... Leggi su chenews

RDS_official : Emma Marrone: è in arrivo 'Latina', il suo nuovo (attesissimo) singolo! - SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - letuebestie : Emma Marrone escici subito le foto in HD che ci sono su grazia AIUTO?? - GFucci58 : RT @__m_r_s___: Buongiorno solo a Emma Marrone -