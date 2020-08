Decreto di agosto, cresce stanziamento per le AdSP (Di giovedì 27 agosto 2020) Decreto di agosto, sale a 26 milioni di euro lo stanziamento per le AdSP. Di Majo: “Si conferma l’attenzione del Governo per il porto di Civitavecchia” Sale da 6 a 26 milioni di euro l’importo del fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, meglio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Decreto agosto Dimore storiche salvate dal Decreto Agosto per il Superbonus Guida Finestra Professioni, autunno caldo

Professionisti pronti a una nuova manifestazione per protestare contro il governo. Questa volta però, a differenza di quanto successo a inizio giugno, l'obiettivo è quello di incontrarsi in piazza, no ...

Un bonus pmi telematico

Apposita istanza per l'ottenimento del credito d'imposta relativo al rafforzamento patrimoniale delle pmi. Monitoraggio circa il rispetto delle soglie previste dalle disposizioni Ue con riguardo alle ...

