Dal Brindisino l'ipotesi complottista su Briatore positivo della candidata sindaca. Poi cancella il post (Di giovedì 27 agosto 2020) Teodora Tiziana Rizzo in corsa come primo cittadino di Latiano con Fratelli d'Italia aveva scritto: "Ci sono tante cose che non tornano". Poi dopo "accuse infamanti sulla mia persona" ha cancellato il messaggio Leggi su repubblica

Flavio Briatore contagiato? "...Ci sono tante cose che non tornano" e visto che, tra tante discoteche in Italia, proprio nella sua è scoppiato un focolaio "sorge logico e naturale pensare che il ...

Covid-19, il bollettino del 26 agosto: 51 nuovi casi in Puglia, due nel Brindisino; niente decessi

Fortunatamente, niente decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 291.265 test. Sono 4.018 i pazienti guariti, 597 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in ...

