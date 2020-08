Coronavirus Lazio: 152 nuovi casi, la metà sono persone di rientro dalla Sardegna: 600 finora i positivi collegati a link relativi all’isola (Di giovedì 27 agosto 2020) Oggi nel Lazio si registrano 152 casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (46%). E’ record dei test eseguiti oltre 13 mila tra tamponi e test rapidi. Il grande lavoro di testing e di tracciamento che si sta facendo in questi giorni sarà fondamentale per una ripresa in sicurezza. Quello che amareggia i nostri operatori, che torno a ringraziare, è che molto poteva essere evitato attraverso comportamenti responsabili e controlli. Il caso Sardegna «Se la Sardegna non accetta la reciprocità – dichiara Alessio D’Amato, Assessore Regionale alla Sanità – ... Leggi su ilcorrieredellacitta

