Coronavirus e scuola, Cts: “Con riapertura rischio aumento dei contagi ma è necessario. No mascherine al banco per i più piccoli, misurare la febbre a casa” (Di giovedì 27 agosto 2020) Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), scioglie alcuni dubbi sulle disposizioni anti Covid in vista della riapertura delle scuole, per la maggior parte degli studenti italiani il 14 settembre. Anche se, ammette, “è frustrante sapere che non siamo in grado di dare certezze granitiche nella pianificazione di medio e lungo periodo”. Tra le disposizioni, non servirà indossare le mascherine al banco per i bimbi tra i 6 e i 10 anni, se viene rispettata la regola del distanziamento di almeno un metro, mentre la temperatura corporea dei ragazzi dovrà essere misurata a casa dai genitori. L’obiettivo resta non solo riaprire, ma continuare a tenere le scuole aperte senza dover essere costretti a richiudere dopo poco. Il coordinatore del Cts mette in guardia dai rischi di ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Troppi positivi tra i prof, ombre sulla riapertura delle #scuole. Vertice governo-Regioni #coronavirus #scuola #ANSA - SkyTG24 : Scuola, governo-Regioni: niente intesa. No netto dei governatori alle mascherine in classe - Agenzia_Ansa : #Scuola, #Azzolina: +70mila tra prof e Ata per la #ripartenza'. #Arcuri: ' Da venerdì distribuzione dei #banchi mo… - GianlucaOlari : RT @RegioneER: #CORONAVIRUS, screening sierologico per tutti i DOCENTI e gli OPERATORI DELLA SCUOLA. --> Online qui - rebus81506814 : RT @Libero_official: La rivolta degli insegnanti contro il governo: 'In 2 milioni rifiutano di fare il test sierologico' #Azzolina #scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola Scuola, Conferenza Regioni: ok a documento su gestione focolai. Ancora dubbi su trasporti Sky Tg24 Adeguamento scuole alla normativa anti-Covid: lavori per oltre 400mila euro, ecco gli istituti interessati

Avezzano. Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha firmato stamani il decreto per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa in materia di emergenza Covid-19 in ottemper ...

Covid corre in Italia, "va peggio, gli italiani lo sappiano"

Il coronavirus continua a correre, aumentano i positivi, continua a diminuire l’età media dei contagiati e preoccupano le notizie che arrivano da Francia e Germania, dove si stanno registrando numeri ...

Avezzano. Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha firmato stamani il decreto per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa in materia di emergenza Covid-19 in ottemper ...Il coronavirus continua a correre, aumentano i positivi, continua a diminuire l’età media dei contagiati e preoccupano le notizie che arrivano da Francia e Germania, dove si stanno registrando numeri ...